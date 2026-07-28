Vozinha já está no Chile para representar o Colo Colo

O guarda-redes Vozinha chegou ao Chile para se apresentar como reforço do Colo Colo. Depois de negociações com o Berkane, de Marrocos, o jogador optou por cumprir o acordo com o líder do campeonato chileno, onde foi recebido por dezenas de adeptos no aeroporto.

O internacional cabo-verdiano, de 40 anos, foi recebido por dezenas de adeptos à chegada ao aeroporto, depois de uma viagem que sofreu atrasos devido a negociações com o Berkane, de Marrocos.

Apesar disso, acabou por manter o compromisso com o clube chileno.

“Estou muito feliz por estar aqui. É uma grande honra representar o Colo Colo. Agradeço aos adeptos pelo carinho e pela paciência. Espero encontrá-los em breve no Monumental”, declarou o guarda-redes.

Sem clube desde o fim da última temporada, em que representou o Chaves, Vozinha chega ao Colo Colo depois de se destacar no Mundial de 2026 ao serviço da seleção nacional.

A sua prestação, sobretudo no empate frente à Espanha, ajudou a projetar a seleção cabo-verdiana, que alcançou os oitavos de final na sua estreia na competição, sendo eliminada pela Argentina apenas no prolongamento.

Entretanto, o guarda-redes não poderá utilizar a alcunha “Vozinha” na camisola, uma vez que os regulamentos da liga chilena impedem o uso de alcunhas, obrigando-o a optar por um dos apelidos do seu nome de registo, Josimar Évora Dias.