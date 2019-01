Boluda Lines reforça ligação marítima com Cabo Verde

A Boluda Lines vai reforçar a ligação marítima com Cabo Verde, com aposta num novo serviço semanal para os mercados do Mindelo, Sal, Boa Vista e Praia, a partir de 1 de Fevereiro. Novas ligações permitirão encurtar os tempos de trânsito entre a Península Ibérica e Cabo Verde

A medida é justificada pela companhia, “pelos bons resultados obtidos” desde a abertura, há cerca de um ano, de uma nova linha com o arquipélago atlântico.

A informação é avançada pela Revista Cargo, que indica que as novas ligações permitirão encurtar os tempos de trânsito entre a Península Ibérica e Cabo Verde

“Materializa-se a ligação, através do arquipélago das Canárias, de Cabo Verde com os portos do Norte da Europa, a Península Ibérica, a Itália, a costa oeste da África e qualquer outro destino internacional. Além disso, as novas conexões permitirão encurtar os tempos de trânsito entre Espanha e Portugal com Cabo Verde, permitindo conectar em menos de 7 dias os principais portos da Península Ibérica com o arquipélago cabo-verdiano”, lê-se no comunicado a que a Revista Cargo teve acesso.

Segundo a divisão de transporte e gestão internacional de logística da Boluda Corporación Marítima, com este desenvolvimento consumado, a companhia torna-se “a primeira companhia de navegação a fornecer este serviço de transporte regular a cada sete dias” e recorda que “ um país como Cabo Verde, imerso num firme compromisso de modernização e desenvolvimento, precisa de um abastecimento permanente e fiável”.

De acordo com a mesma fonte, o aumento da frequência da rota comercial da Boluda Lines para Cabo Verde deve-se “ao compromisso firme desta companhia marítima de satisfazer as necessidades do sector hoteleiro e turístico, que são fundamentais para o desenvolvimento do arquipélago”.

Para a companhia, “a nova frequência consolida a trajectória de crescimento dos negócios realizada pela Boluda Lines e sua disposição em abrir novas linhas de negócios internacionais”.