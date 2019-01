Polónia pode fechar a porta à Huawei

​O Governo polaco pondera banir a utilização de produtos Huawei nos serviços públicos, depois de na semana passada terem sido detidos dois funcionários da gigante tecnológica chinesa.

A Polónia pode igualmente agravar a legislação para permitir que as autoridades limitem a disponibilidade de produtos fabricados por qualquer empresa se considerar que estes colocam em causa a segurança nacional.

De acordo com a Reuters, a posição foi assumida depois de na semana passada as autoridades terem detido dois funcionários da Huawei, suspeitos de espionagem. As detenções estiveram relacionadas com comportamentos individuais e não da empresa, precisaram as autoridades.

"Vamos analisar se a nossa decisão pode incluir o fim do uso de produtos da Huawei, afirmou Karol Okonski, responsável polaco pela cibersegurança, citado pela agência Reuters.

Além do Reino Unido, também a Austrália e a Nova Zelândia já decidiram afastar a Huawei das infraestruturas de telecomunicações dos respectivos países.

Nos Estados Unidos foi assinado um despacho que proíbe o uso da tecnologia da Huawei e da ZTE pelo governo.