Binter acaba com excesso de bagagem na época alta

A Binter tem novas regras de bagagem para a época alta. De Julho a Setembro e de Novembro a Dezembro, deixa de ser possível comprar excesso de bagagem, anunciou a transportadora.

Através da sua página no Facebook, a Binter Cabo Verde faz saber que a restrição aplica-se a todos os bilhetes, independentemente do tipo de tarifa. Estão incluídos os clientes titulares do programa de fidelização da companhia.

Assim, durante a época alta, de 01 de Julho a 15 de Setembro e de 15 de Novembro a 31 de Dezembro, apenas será aceite uma bagagem de até 20 kg por passageiros. Os clientes que tenham excesso de peso, terão que deixar pertences para trás.

A Binter justifica a decisão com "limitação de espaço" nos seus aviões.

Veja o anúncio da companhia: