Retoma dos voos da TAAG acontece dia 26, com duas frequências semanais

A operação da TAAG para Cabo-Verde vai ser retomada no dia 26 de Abril, com voos à sexta-feira e domingo, via São Tomé e Príncipe.

Num comunicado da delegação da TAAG, em São Tomé, citado pela Lusa, é referido que, entre 26 deste mês e 26 do próximo mês Outubro, no quadro do reajustamento do novo Programa de Verão da companhia, o voo terá duas ligações semanais para a ilha do Sal – sai de Luanda à sexta-feira e ao domingo e regressa aos sábados e segunda-feira, respectivamente. À sexta-feira e ao domingo, e tendo em conta as horas locais, o voo da TAAG parte de Luanda às 21:50 e chega a São Tomé às 23:50, deixando a capital são-tomense às 00:40, com destino ao Sal, onde aterrará às 05:55. Em sentido inverso, e sempre em horas locais, ao sábado e à segunda-feira, o aparelho sai do Sal às 07:25 locais, chegando a São Tomé às 12:30, de onde parte para Luanda às 13:30, para aterrar na capital angolana às 15:20. Os voos entre Angola e Cabo Verde foram suspensos em 2016 devido à falta de rendibilidade do destino. Inicialmente, a ilha do Sal serviria de escala nos voos da TAAG para Havana (Cuba), mas acabou por se optar pela ligação via São Tomé. Em Novembro de 2018, os ministros dos Transportes de Angola e de Cabo Verde assinaram, na cidade da Praia, um memorando de entendimento nos domínios dos transportes aéreos e marítimos, para “definir e consolidar a cooperação nestes sectores estratégicos para os dois países”, prevendo a retoma das ligações aéreas entre os dois países.

