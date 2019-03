Sal, a ilha onde tudo começou no turismo e na aviação em Cabo Verde, como referiu Júlio Lopes, presidente da Câmara Municipal do Sal, recebe de hoje e até sexta-feira a primeira conferência ministerial sobre turismo e transportes.

"Nenhum sector cresce mais do que o do turismo, a nível mundial". Por isso, frisou o edil saltense, "está é uma oportunidade que não deve ser desperdiçada".

Para Boubacar Djibo, directora do gabinete de transporte aéreo da ICAO, destacou que a maioria dos viajantes a nível mundial utiliza os transportes aéreos para se deslocar e que "desses passageiros a maioria são turistas".

Shanzhong Zhu, directora executivo da Organização Mundial de Turismo, optou por destacar, na sua intervenção inicial, que "assistimos hoje a uma grande expansão do turismo a nível mundial. No ano passado tivemos 2,4 mil milhões de pessoas a viajar pelo mundo e o crescimento em África foi de 7%".

"O aumento do turismo faz crescer as economias, aumenta a riqueza e gera emprego", apontou o director executivo da OMT.

"África tem um imenso potencial de crescimento do turismo que permanece intacto", acrescentou.

A importância da reunião que hoje começa no Sal é que, como referiu Shanzhong Zhu, "daqui sairão importantes dados para o desenvolvimento do sector turístico em África".

Júlio Herbert, ministro da integração regional, depois de prestar homenagem às vítimas do acidente da Ethiopian Airlines e do furacão Idai, destacou que está reunião "é um momento de viragem" tanto para o sector do turismo como dos transportes aéreos em África.