Casa do Empreendedor concentra serviços num único espaço

​A Casa do Empreendedor foi apresentada quinta-feira, na Cidade da Praia. Na cerimónia de apresentação, o secretário de Estado das Finanças, Gilberto Barros, disse tratar-se de uma mudança de paradigma em termos de apoio às empresas.

"A partir de agora, em Cabo Verde, num só local teremos a Pro Empresa, Pro Garante, Pro Capital. No mesmo local, e não de forma espalhada fisicamente, o empresário, o empreendedor vem e interage com as instituições", explica.

Gilberto Barros diz que os empresários vão ter que trabalhar mais, para maior produção, maior volume de negócios e criação de riqueza

"Também a banca ganharia em estar mais aberta. Devemos, sim senhor, identificar o risco relacionado com qualquer empréstimo, todo o investimento tem risco, mas temos que mitigar o risco", avança.

A “Casa do Empreendedor é um dos pilares essenciais na instalação do ecossistema de financiamento à economia, definido pelo governo, e que tem por objectivo a desburocratização e a simplificação de todo o processo de licenciamento de empresas, aprovação de projectos, bem como a criação de um ambiente propício para realização de negócios e reforço da cultura do empreendedorismo.

O espaço concentra num único local os serviços de diferentes instituições ligadas à promoção empresarial e facilitação de negócios.