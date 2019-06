BAD assina "brevemente" Compacto Lusófono com Cabo Verde

​O vice-presidente dos serviços institucionais do Banco de Desenvolvimento Africano (BAD) garante que Cabo Verde terá “brevemente” acesso ao Compacto Lusófono, esclarecendo que o programa apenas não foi assinado por questões de agenda.

Informação avançada à Inforpress por Mateus Magala, à margem do atelier de formação em desenvolvimento sustentável, que reuniu jornalistas dos vários países da África Ocidental, em Abidjan, Costa do Marfim.

O compacto já estava programado para ser assinado, mas "questões de agenda” impossibilitaram a materialização da assinatura.

A assinatura deste protocolo acontecerá agora depois da Conferência Económica da BAD, que acontece esta semana em Malabo, Guiné Equatorial.

Mateus Magala sublinha que o compacto, além de criar oportunidades económicas aos países lusófonos, vai permitir também maior “integração funcional” neste espaço.

“É desta forma também que o compacto vai funcionar, esses países partilham língua e história, usando isso podem explorar oportunidades económicas”, observa.

“O que nós esperamos com essa iniciativa é poder melhorar o crescimento económico nesses países lusófonos”, sustenta.

Cabo Verde será o segundo país lusófono a assinar o compacto, depois de Moçambique, em Março.

O acordo de acesso ao financiamento do BAD é combinado com garantias da Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento (SOFID), entidade pública portuguesa.