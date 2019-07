Preços do turismo descem 5,2% no segundo trimestre

Preços no sector do turismo desceram 5,2% no segundo trimestre deste ano anunciou, hoje, o Instituto Nacional de Estatística. Variação negativa reflecte a sazonalidade do sector, explica o INE.

No segundo trimestre deste ano, a taxa de variação homóloga registada pelo Índice de Preços no Turismo "foi de -5,2%, resultado superior em 0,6 pontos percentuais (p.p.) face ao valor registado no trimestre anterior. A variação trimestral observada no segundo trimestre de 2019 foi de -6,6%, inferior em -8,0 p.p. e de sentido contrário ao valor registado no trimestre anterior (1,4%), reflexo do padrão de sazonalidade deste indicador. No segundo trimestre de 2018 esta variação igualmente negativa tinha sido menos intensa, situando-se 0,8 p.p. abaixo da actual", anunciou hoje o INE.

O documento mostra que a classe dos Hotéis, Cafés e Restaurantes "apresentou uma variação homóloga de -5,2%, 0,7 p.p. acima da que se verificou no trimestre anterior". Segundo o INE, a "esta variação correspondeu uma contribuição de -5,2 p.p. para a variação do IPT Total. Note-se que a componente do Alojamento que corresponde a 70,1% da despesa turística com especial destaque para os Hotéis registou uma contribuição negativa (-7,0 p.p.) de sinal idêntico à do trimestre anterior, mas de menor intensidade (-0,5 p.p.). A Restauração cujo peso representa cerca de 28,8% da despesa turística, pelo contrário, apresentou uma contribuição positiva (1,8 p.p.) ligeiramente mais forte (0,1 p.p.) que a do trimestre anterior".