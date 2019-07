Cabo Verde Airlines vai começar a voar para Washington

Depois de anunciar o aumento do número de destinos no Brasil com o início das operações para Porto alegre, em Dezembro, a companhia aérea vai começar a voar também para Washington, nos Estados Unidos da América.

A Cabo Verde Airlines vai começar a voar para Washington D.C. , nos EUA, ainda este ano, confirmou ao Expresso das Ilhas fonte da empresa, sendo que a data mais provável para o início das operações será 8 de Dezembro e a ligação entre o aeroporto do Sal até ao Dulles International Airport, na capital norte-americana, deverá acontecer três vezes por semana. Os voos de e para Washington serão feitos com um dos Boeing 757-200 que a Cabo Verde Airlines tem na sua frota e, segundo o site especializado em aviação Simple Flying, cada viagem completa (ida e volta) terá um custo aproximado de 600 dólares (cerca de 59 contos). Esta será a segunda ligação aos Estados Unidos da América - a Cabo Verde Airlines já voa para Boston a partir da Praia- e inclui-se no programa de expansão das rotas internacionais da empresa. De recordar que a empresa quer começar a realizar voos semanais para Luanda - actualmente a ligação a Angola é feita em code shre com a TAAG - e para Porto Alegre, no Brasil. A Cabo Verde Airlines está a estudar a possibilidade de aumentar as suas ligações a Fortaleza e Roma para quatro vezes por semana.

