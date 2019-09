Comité de Pilotagem para a Economia Azul reúne terça-feira na Praia

​Os membros do comité de pilotagem para a Economia Azul vão estar reunidos terça-feira, na cidade da Praia, para analisarem o estado dos trabalhos executados no quadro do processo de transição de Cabo Verde para a economia azul.

Durante a III reunião do Comité de Pilotagem do Projecto Economia Azul vai ser avaliado o ponto de situação do Programa de Assistência Técnica para a Promoção da Economia Azul, o Plano Nacional de Investimento para a Economia Azul (PNIEB), o Programa de Promoção para a Economia Azul (PROMEB) e será feita também a apresentação da proposta de revisão da Carta a Favor da Promoção da Economia Azul.

O Comité de Pilotagem para a Economia Azul é um órgão técnico que analisa e debate temas respeitantes ao Processo de Transição de Cabo Verde para a Economia Azul e tem por missão aconselhar e emitir pareceres sobre a implementação do programa.

O comité é composto pelos ministérios da Economia Marítima, das Finanças, do Turismo e Transportes, dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, PROEMPRESA, Direcção Nacional de Indústria e Energia, Direcção Nacional do Ambiente, Instituto Nacional do Desenvolvimento das Pescas, Instituto Nacional de Estatística, Instituto Nacional do Ordenamento do Território e Universidade de Cabo Verde.

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) participa enquanto membro observador.

O encontro será presidido pelo secretário de Estado Adjunto para Economia Marítima, Paulo Veiga.