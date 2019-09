PIB cresce 6,2% no segundo trimestre

Números avançados, hoje, pelo Instituto Nacional de Estatística mostram que o crescimento do PIB no segundo trimestre "resultou do maior contributo das despesas do Consumo Privado e das Exportações".

Segundo o INE, no 2º trimestre de 2019 o PIB “registou uma variação homóloga de 6,2%, em termos reais, taxa superior em 1,0 pontos percentuais (p.p.) à verificada no 1o trimestre de 2019”.

No entanto, os dados do INE mostram que este crescimento poderia ter sido maior se o Consumo Final não tivesse registado “uma variação homóloga negativa de 1,1% no 2º trimestre de 2019 (8,8% no trimestre anterior)”.

“O Consumo Privado aumentou 2,9%, em termos reais no 2o trimestre de 2019, o que se traduziu num abrandamento face à variação de 5,3% registada no trimestre anterior. O Consumo Público apresentou uma taxa de variação homóloga negativa de 14,2% (variação 20,8% no trimestre anterior)”, avança o Instituto Nacional de Estatística.

Já o Investimento “registou uma variação homóloga de 0,5% em volume no 2º trimestre de 2019 (variação -11,4% no trimestre anterior)”.

Ainda segundo o INE, no segundo trimestre, as Exportações de Bens e Serviços em volume registaram “uma variação homóloga de 8,5% (8,0% no trimestre anterior). As Importações de Bens e Serviços, em termos homólogos, diminuíram 4,0%, no 2o trimestre”.