PIB cresceu 5,2% no primeiro trimestre deste ano anunciou, hoje, o Instituto Nacional de Estatística (INE) que aponta para um abrandamento relativamente ao último trimestre do ano passado.

“No 1º trimestre de 2019, o PIB registou uma variação homóloga de 5,2%, em termos reais, taxa inferior em 3,0 pontos percentuais (p.p.) à verificada no quarto trimestre de 2018”, começa por anunciar o INE no relatório sobre as Contas Nacionais Trimestrais.

No mesmo relatório, o INE adianta que após a revisão das contas “a taxa de crescimento prevista para o ano 2018 foi revista, passando de 5,5% a 5,1%”.

O documento mostra igualmente que durante o primeiro trimestre deste ano foi registado um crescimento de 8,8% do Consumo Final e que o consumo privado “aumentou 5,3%, em termos reais no 1º trimestre de 2019, o que traduziu numa aceleração face ao crescimento de 3,8% observado no 4º trimestre de 2018. O consumo público apresentou uma taxa de variação homóloga de 20,8% (variação de -6,0% no trimestre anterior) ”.

Quanto ao Investimento “registou uma variação homóloga negativa, de -11,4% em volume no 1º trimestre de 2019 (variação 14,0% no trimestre anterior) ”.

No que respeita ao comércio externo, o INE registou um crescimento tanto nas importações como nas exportações. “As Exportações de Bens e Serviços em volume registaram no 1º trimestre, uma variação homóloga de 8,0% (7,4% no trimestre anterior). As Importações de Bens e Serviços, em termos homólogos, aumentaram 2,1%, no 1º trimestre”.

Segundo o relatório elaborado pelo INE, o Estado continua a ser principal motor do crescimento do PIB.

O documento mostra que o Valor Acrescentado Bruto da Administração Pública cresceu 15,1% o que significa um contributo de “1,8 p.p na variação total do crescimento do PIB”. No outro extremo esteve a agricultura, cujo Valor Acrescentado Bruto diminuiu 1% no primeiro trimestre deste ano “contribuindo, negativamente, em -0,1 p.p na variação total do crescimento do PIB”.