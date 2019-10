Cabo Verde está menos competitivo

Cabo Verde desceu uma posição no ranking da competitividade organizado pelo Fórum Económico Mundial.

Cabo Verde melhorou a sua pontuação no Ranking Global da Competitividade e conseguiu 50,8 pontos na classificação final (no ano passado tinha conseguido 50,2).

No entanto isso não foi suficiente para impedir a descida do país na classificação. A ocupar o 112º lugar do ranking, Cabo Verde foi ultrapassado pelo Gana que subiu, num ano, cinco posições.

Segundo o documento divulgado hoje pelo Fórum Económico Mundial, estabilidade macroeconómica e saúde são os sectores onde o país tem o melhor desempenho sendo a dimensão do mercado e a capacidade de inovação os principais constrangimentos a um melhor desempenho do país.