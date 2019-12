MCC descarta terceiro compacto apesar do destaque de Cabo Verde no ranking de indicadores da organização

Cabo Verde destacou-se no ranking de indicadores, referente ao ano 2020, seleccionados pelo Millenum Challenge Corporation (MCC). Entretanto, a organização não prevê um terceiro compacto para o arquipélago, anunciou esta terça-feira a Embaixada dos Estados Unidos da América.

De acordo com uma nota imprensa enviada às redacções, a Embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) em Cabo Verde, numa nota oficial endereçada ao Governo de Cabo Verde, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, comunicou o “forte desempenho” que o país registou no ranking de indicadores, referente ao ano 2020, seleccionados pelo Millenum Challenge Corporation (MCC).

Com base neste “desempenho positivo”, a mesma fonte anunciou que os EUA avançam que Cabo Verde “é novamente elegível para um compacto do MCC”.

Não obstante, sublinhou a mesma fonte, “neste momento o MCC não prevê terceiros compactos e os compactos regionais em consideração não se mostram de fácil inclusão” para o arquipélago.

Entretanto, “o Governo de Cabo Verde regozija-se com esta comunicação que muito nos conforta, fruto do trabalho bem desenvolvido e conduzido no terreno pela representação diplomática cabo-verdiana em Washington DC”, lê-se no mesmo documento.

Assim, o Governo preconiza “levar a bom porto” esta janela de oportunidade com este “importante aliado histórico e estratégico de Cabo Verde”, na certeza de que serão “accionadas novas modalidades de financiamento, em particular, do sector privado”.

O Governo reafirma que tem estado a trabalhar “afincadamente para que as excelentes” relações entre os dois países sejam elevadas para patamares “ainda mais distintos”.

O Millennium Challenge Corporation é uma agência bilateral de ajuda externa dos Estados Unidos, criada pelo Congresso dos EUA em 2004, aplicando uma nova filosofia em relação à ajuda externa.