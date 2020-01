Cabo Verde Airlines e Africa World Airlines criam parceria

Comunicado de imprensa da Cabo Verde Airlines anuncia parceria com a ganesa Africa World Airlines para melhorar ligações na África Ocidental com destino à Europa, América do Norte e América do Sul.

Com o acordo de parceria tem início, a partir de dia 1 de Fevereiro, "uma operação de venda integrada para as rotas de ambas as companhias aéreas", anuncia a Cabo Verde Airlines em comunicado acrescentando que com "esta parceria, os passageiros da AWA poderão conectar através do hub da CVA no Sal com outras rotas da companhia, como Dakar (Senegal) e as ilhas cabo-verdianas de Santiago, São Filipe e São Vicente".

A CVA explica que a companhia aérea ganesa Africa World Airlines "opera em cinco cidades no Gana: Acra, Kumasi, Tamale, Takoradi e Wa. A AWA também voa para Lagos – ponto de ligação com a CVA – e Abuja, na Nigéria, para Monróvia, na Libéria, bem como para Freetown, na Serra Leoa, e Abidjan, na Costa do Marfim" e que com o início desta parceria os passageiros de ambas as companhias aéreas poderão viajar "entre elas com um único bilhete, fazendo check-in apenas uma vez e com a bagagem a seguir directamente ao destino final".

Jens Bjarnason, CEO e presidente da Cabo Verde Airlines, afirma: “Estamos muito satisfeitos com esta parceria com a Africa World Airlines, que definitivamente trará ainda mais conectividade aos países da África Ocidental. É muito importante para a CVA criar parcerias estratégicas para amplificar a nossa expressão na África Ocidental, um mercado bastante importante para nós”.

Michael Cheng Luo, CEO da Africa World Airlines, refere: “A AWA tem o prazer de adicionar a Cabo Verde Airlines como o mais recente parceiro interligações, para conectar passageiros em todos os nossos mercados domésticos na África Ocidental”.

A AWA é uma companhia Ganesa com base em Accra e que foi fundada em 2010. Actualmente tem ao serviço uma frota de oito aeronaves Embraer que lhe permitem fazer as ligações regionais para um total de 11 destinos dentro da CEDEAO.