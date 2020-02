Erlendur Svavarsson é novo CEO da Cabo Verde Airlines

Erlendur Svavarsson é o novo CEO (Chief Executive Officer) da Cabo Verde Airlines (CVA). A informação foi avançada esta quarta-feira, pela Cabo Verde Airlines, num comunicado.

Erlendur Svavarsson sucede assim Jens Bjarnason, que ocupou o cargo desde o início de 2019. Erlendur Svavarsson foi nomeado CEO como parte do contrato de gestão entre a Loftleidir Icelandic e a Cabo Verde Airlines.

O vice-presidente sénior de vendas e marketing da Loftleidir Icelandic desde 2010, Erlendur Svavarsson, tem trabalhado para a Loftleidir Icelandic e outras empresas da Icelandair em várias funções seniores e como membro de conselhos de administração desde 2003. É membro do conselho de administração da Cabo Verde Airlines desde o início de 2019. Esteve também envolvido no processo de privatização das companhias aérea cabo-verdiana, concluído em Março de 2019.



O novo CEO da CVA conta com bacharelato em Economia pela Universidade da Islândia, MBA pela Universidade de Reiquiavique e um AMP (Advanced Management Program) da Harvard Business School.



Segundo a mesma fonte, a Cabo Verde Airlines está empenhada com a sua visão de conectar quatro continentes América do Norte, América do Sul, Europa e África via Cabo Verde.