AAVT congratula-se com as medidas económicas do Governo

A Associação das Agências de Viagens de Cabo Verde (AAVT) congratula-se com as medidas tomadas pelo Governo, face à COVID -19, e encara com optimismo e esperança o evoluir desta situação. A AAVT, numa nota enviada, disse estar seguro de que, com a união necessária e espírito de responsabilidade por parte de todos os cabo-verdianos esta luta será vencida. “Contudo, auguram-se-nos tempos muito difíceis pela frente e temos de acreditar que esta crise vai passar mais cedo do que tarde”. Neste sentido, a AAVT enaltece a postura e medidas anunciadas pelo Governo e espera que estas acrescentem mais certeza na vitória final sobre este "inimigo invisível e implacável e que nos inquieta a todos". “Não esperaríamos outra atitude da vossa parte, sabendo que esta guerra é travada em duas frentes, sanitária e económica, esta última igualmente importante, pois que a par de salvar vidas há que também salvar os empregos e evitar uma degradação mais acentuada da qualidade de vida das pessoas”, lê-se na nota. Para a AAVT, esta é uma medida que vai contribuir para a manutenção dos postos de trabalho e prevenir a falência de muitas empresas. “A AAVT e todos os seus associados anseiam pela materialização rápida dessas medidas para que possamos, assim, focarmo-nos a 100% na luta pela prevenção e contenção de um eventual alastre do COVID-19, salvando vidas e permitindo-nos, tão rápido a situação internacional melhore, estar em condições de retornar à normalidade”. Por outro lado, a AAVT lamenta o falecimento do cidadão inglês na ilha da Boa Vista e deixa votos de que não venha a ocorrer mais nenhuma fatalidade pela COVID -19 em Cabo Verde. Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.