MOAVE recebe compensação para evitar subida do preço da farinha

Decisão foi publicada ontem no Boletim Oficial. Resolução do governo pretende evitar escalada de preços de produtos alimentares de primeira necessidade e compensar os custos de importação de cereais como o trigo.

Segundo a informação avançada no Boletim Oficial publicado ontem, apesar de a situação ser "estável no país", tem-se vindo a verificar um aumento gradual dos preços de importação de cereais. "É o caso do trigo a granel, que, face à importação de Janeiro (já consumido), sofreu um aumento de preço em 10% na importação de Abril (em consumo) e de 16% na de Junho", informa o governo.

Dessa forma o governo entendeu "ser necessária uma intervenção" que impeça a subida do preço da farinha produzida em Cabo Verde e que actualmente se situa nos 2.380$00 por cada saco de 50kg "a nível grossista, evitando assim qualquer sobrecarga no acesso financeiro" aos referidos produtos alimentares de primeira necessidade e evitando a influência negativa na "segurança alimentar e nutricional das famílias, em especial aquelas mais vulneráveis, neste período de pandemia de COVID-19".

Os moldes da compensação a ser recebida pela MOAVE, no entanto, ainda serão discutidos entre o Ministério das Finanças e os representantes da empresa.

Durante a apresentação da resolução, em conferência de imprensa sobre o último Conselho de Ministros de Maio, o porta-voz do governo, Abraão Vicente, justificou que esta decisão tem a ver com a oscilação do preço dos cereais no mercado internacional e a retenção que alguns países estão a fazer à sua própria produção nacional, o que pode vir a provocar uma escassez internacional deste produto no mercado.

“Com vista a que os cabo-verdianos não sofram mais este aumento de preço, o governo atribui ao ministério das Finanças o poder necessário para em caso de oscilação grande no mercado internacional, se faça a devida compensação através de uma negociação directa entre o ministério das Finanças e a MOAVE”, acrescentou.

Todos os anos, as trocas de arroz, soja, milho e trigo permitem alimentar 2,8 mil milhões de pessoas no mundo, 212 milhões delas em situação de insegurança alimentar crónica e 95 milhões em situação de insegurança alimentar grave, segundo o Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU.

A África, e em particular a região subsaariana, que importou mais de 40 milhões de toneladas de cereais em 2018, é o continente mais ameaçado.