SISP regista redução de 96% nas transacções internacionais

O director-geral da Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamento (SIPS) anunciou esta quarta-feira que desde que o País fechou as fronteiras se registou uma redução na ordem dos 96 por cento no volume de transacções com cartões Visa e Mastercard.

A informação foi avançada por Jair Silva durante o encontro que o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, tiveram ontem, no Palácio do Governo, na Cidade da Praia, com os representantes dos bancos comerciais, o Banco de Cabo Verde e as seguradoras.

De entre as suas actividades, a SISP processa o pagamento dos cartões Visa e Mastercard dos turistas que visitam Cabo Verde e, com o encerramento das fronteiras, de início de Março a início de Abril, informou que a instituição financeira registou uma “redução significativa” na ordem dos 96% no volume de transacções.

Conforme explicou, a base diária de transacções era de 52 mil contos, mas passou para dois mil contos diários.

Durante este encontro com o Governo e com a banca, o director-geral do SISP assegurou que, mesmo em regime de teletrabalho, os trabalhadores da SISP vão garantir toda a continuidade dos serviços prestados e “sem sobressaltos”.

Para ajudar a sociedade a ultrapassar esta fase provocada pela pandemia do novo coronavírus, Jair Silva avançou que a SISP implementou algumas medidas como eliminar a obrigatoriedade do pagamento de serviços mínimos durante o mês de Abril, ou seja, cerca de 4500 comerciantes não terão que pagar a facturação.

Adicionalmente, informou que a instituição financeira disponibilizou uma plataforma para que todos os comerciantes possam, através de Vinti4 , em dois cliques, ter uma loja online para venda dos seus produtos.

“Significa que um pequeno comerciante que não tenha noções de programações e que não tenha uma equipa de desenvolvimento pode rapidamente criar uma loja online a partir dessa plataforma da SISP colocar os seus produtos à venda e, não obstante, estar fechado, pode continuar a exercer a sua actividades e sem custo”, explicou.

Ainda em concertação com os bancos, adiantou que estão a propor uma série de alternativas para garantir que os clientes não tenham que se deslocar aos bancos para efectuarem os pagamentos.

Neste sentido, a partir do mês de Maio a SISP vai disponibilizar aos detentores de cartão bancário a possibilidade de terem uma aplicação para ‘smartphone’, que irá permitir utilizar os ATM ou os POS/TPA (terminal de pagamento automático) a partir do seu aparelho.

Da mesma forma, avançou, vão passar a ter a partir do próximo mês comerciantes que poderão, através do seu ‘smartphone’, começar a aceitar pagamentos.

Jair Silva sugeriu as bancas que em vez de estarem a emitir novos cartões Vinti4 para que as famílias possam ter acesso ao valor disponibilizado pelo Governo, que esses fundos possam ser transferidos directamente para o telemóvel dessas famílias.

“Nós propomos, neste período, e a título excepcional, que em vez de simplesmente emitir cartão que haja a transferência desse valor a partir do banco para o telemóvel das pessoas e com esse telemóvel a pessoa poderá levantar o dinheiro no ATM ou fazer pagamento”, sugeriu.

Depois de ouvir essas sugestões, o vice-primeiro-ministro e ministro das Fianças, Olavo Correia, considerou que este é o momento de se avançar para a formalização da economia, utilizado mobiles e outras formas de pagamentos digitais.

“Acho que a solução de fazermos o pagamento mobile pode ser uma solução interessante e depois poderemos ver com os bancos como operacionalizar isto antes de nós termos o cartão, até para facilitar todo o sistema de pagamento que queremos fazer”, assentiu.