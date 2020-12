Crédito ao sector privado aumentou em mais de três milhões de contos de Janeiro a Outubro de 2020 – BCV

O crédito ao sector privado em Cabo Verde cresceu em mais de três milhões de escudos de Janeiro a Outubro, tendo o montante passado dos 110.609,4 escudos para 113.804,9 milhões de escudos, com um acréscimo de 3.159,1 milhões de escudos.

Os dados, que excluem os créditos concedidos pelos bancos às empresas públicas não financeiras, constam das estatísticas monetárias e financeiras do Banco de Cabo Verde (BCV), referentes ao mês de Outubro de 2020, e publicadas no site da instituição.

De acordo com os dados consultados pela Inforpress, os aumentos mais expressivos começaram a ser registados no mês de Maio, após o anúncio de uma série de medidas anunciadas pela Governo para proteger as empresas dos impactos da covid-19, nomeadamente a disponibilização de quatro linhas de crédito, no montante global de quatro milhões de escudos, com taxa de juro máxima de 3% e com garantia do Estado entre 80 e 100%.

O objectivo do Governo com essa medida era de garantir a liquidez das empresas em situação de dificuldades, devido à pandemia de covid-19 e proteger os trabalhadores, garantindo os postos de trabalho, por forma a evitar o desemprego em massa.

O Governo, através do Ministério das Finanças, assinou protocolos específicos com cada um dos bancos comerciais e com envolvimento da Pró-garante, enquanto entidade que emite a garantia, e a Pró-empresa que faz acompanhamento do processo.

No mês de Setembro o montante chegou aos 112.725,0 milhões de escudos, e em Outubro 113. 804,9 milhões de escudos, com uma variação mensal de 1.013,4 milhões de escudos, conforme dados do BCV.

Em 2019 o montante do crédito ao sector privado cabo-verdiano era de 109.079,6 milhões de escudos.