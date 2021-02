Inaugurada sede da Autoridade da Zona Económica Especial Marítima

Foi inaugurada hoje a sede da Autoridade da Zona Económica Especial Marítima (AZEEMSV), em São Vicente. A AZEEMSV, localizada em Chã de Cricket, tem como atribuições “a gestão das Zonas de Desenvolvimento Turístico Integrado de São Vicente" e "absorve o Centro Internacional de Negócios de Cabo Verde em São Vicente e a gestão da Zona Industrial de Lazareto”.

A cerimónia foi presidida pelo Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que destacou o impacto a longo prazo da Zona Económica Especial Marítima.

“Não é o curto prazo, o dia de hoje, que conta, mas a construção com sentido estratégico para podermos, de uma forma integrada, coerente, consistente, fazer com a economia azul e a economia marítima sejam um factor de crescimento e desenvolvimento em Cabo Verde que depois tem impacto sobre todo o território nacional. É estruturante para o desenvolvimento de São Vicente e para a promoção e diversificação da economia do país”, assegura.

A lei que cria a ZEEM foi promulgada, pelo Presidente da República, em Julho de 2020.

O projecto resulta de uma “parceria estratégica” entre Cabo Verde e a República da China, que apoiou a elaboração do estudo de viabilidade e do macroplaneamento. A ZEEM tem execução prevista durante um período de 15 anos, num investimento estimado em cerca de 2 mil milhões de dólares.

O coordenador da ZEEM, José Correia, destaca os desafios para a implementação do projecto, mas sublinha que as oportunidades são maiores.

“A ZEEM apresenta mais oportunidades que desafios, pelo que torna-se imperioso acreditarmos, mantendo-nos focados e determinados na sua implementação. Temos que ultrapassar os desafios com sapiência”, afirma.

A Zona Especial da Economia Marítima de Cabo Verde resulta de uma parceria estratégica com a China, com o objectivo de agregar ao mar novos negócios e novas áreas de desenvolvimento.