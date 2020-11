Cabo Verde Ocean Week à procura "soluções para problemas do sector" marítimo

A terceira edição da Cabo Verde Ocean Week (CVOW), que acontece de 16 a 20 de Novembro, será dedicada a questões internas que preocupam a sociedade civil e os vários actores do sector da economia marítima. A ideia é, em conjunto, encontrar soluções para os problemas que afectam o país, disse hoje o ministro Paulo Veiga.

A tutela da pasta da Economia Marítima discursava na tarde desta sexta-feira, em São Vicente, durante a apresentação da Ocean Week 2020 e o respectivo programa. Paulo Veiga lembrou que cuidar dos oceanos deve contemplar eventos marcantes, de debate e consciencialização.

“Por isso, mesmo num ano atípico, não poderíamos deixar de realizar esta Ocean Week que, desta vez, está voltada para dentro ao invés de ser um evento internacional. Vamos debater os assuntos que nos afligem, que preocupam a nossa sociedade civil, o sector da economia marítima, as ONG e as empresas do sector, e procurar soluções em conjunto, para que no dia 20 de Novembro tenhamos propostas concretas para vários problemas que temos no sector, nos nossos mares e nas nossas zonas costeiras”, aponta.

De acordo com o programa, vários temas estarão em debate durante os cinco dias do evento, com destaque para o painel sobre a “Sociedade civil e a preservação e sustentabilidade dos Oceanos. Durante o painel serão apresentados vários projectos, entre os quais “A proposta de uma nova área marítima protegida em São Vicente”, o “Projecto tartaruga Boa Vista: Uma parceria para a sustentabilidade da conservação”, “Revisão actualizada da conservação das tartarugas marinhas nos últimos 20 anos pelas ONGs: resultados encontrados até agora”, “Drones e cães de conservação: novos métodos para proteger as tartarugas marinhas”, e o “projecto Biodiversidade – a conservação com base comunitária em Pedra de Lume, Sal”.

Também serão apresentados a “Iniciativa Transparente nas Pescas”, o projecto da Marina Oceânica da ONAVE, o Portal do Mar, e o projecto da Piscina Oceânica do Mindelo.

Uma mesa redonda sobre o sector dos transportes marítimos é outro ponto do programa.

“Teremos igualmente uma importante mesa redonda para discutir questões que afectam os nossos marítimos e apresentação de importantes projectos para o sector da economia marítima. Para além disso, pretende-se incutir o espírito de inovação e desenvolver estratégias para potenciar a relevância natural do Oceano, do seu estado actual e do papel que exerce”, diz.

A edição deste ano do Cabo verde Ocean Week terá um formato diferente, devido à pandemia de COVID-19. Os encontros e as conferências serão virtuais, realizados através das plataformas digitais e com participantes internacionais.

A organização do evento lançou, no dia 28 de Outubro, um concurso de fotografia a nível nacional e um concurso de desenho nas escolas do Ensino Básico de São Vicente. De igual modo, apostou em acções de sensibilização dos operadores de pesca para as formas de aproveitamento dos recursos pesqueiros, sem pôr em causa a sua gestão sustentável.

A abertura do CVOW está agendada para a tarde de 16 de Novembro. A cerimónia será presidida pelo Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva.