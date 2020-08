​Obras do Terminal de Cruzeiros arrancam até Dezembro

As obras para a construção do Terminal de Cruzeiros, em São Vicente, devem arrancar até inícios de Dezembro deste ano. Garantia dada hoje, pelo ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga.

O governante avançou a informação durante o acto de lançamento da empreitada de execução da reabilitação do Mercado de Peixe de São Vicente.

“O Terminal de Cruzeiros está na sua fase final. Já foram escolhidas as cinco empresas que têm que apresentar proposta financeira e técnica até final de Setembro, para depois passarmos a fase de escolha da empresa vencedora. Se tudo correr bem, a obra começa em finais de Novembro/início de Dezembro”, assegura.

De acordo com uma nota da Enapor, divulgada há uma semana, a primeira fase do concurso público para a empreitada terminou este mês com a pré-selecção de cinco grupos empreiteiros: Afcons Infrastructures (Índia), Conduril Engenharia (Portugal), consórcio Mota-Engil/Empreitel Figueiredo (Portugal/Cabo Verde), consórcio Sogea-Satom/Dumez Maroc (França/Marrocos) e Soletanche Bachy International (França).

As empresas selecionadas passam agora para a segunda fase do concurso, que segundo Paulo Veiga, consiste na entrega das propostas técnicas e financeiras para as obras de construção do terminal.

O terminal de cruzeiros a instalar em São Vicente prevê a construção de dois pontões para atracação de navios com mais de 400 metros de extensão e de uma vila turística, conforme o concurso público internacional.

O Governo estima que o terminal permita receber anualmente 200.000 turistas de cruzeiro.

A obra é cofinanciada pela Fundo Orio, dos Países Baixos, e pelo Fundo OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) para o Desenvolvimento Internacional.

Os trabalhos vão envolver a reivindicação de uma área de terra, denominada “Ponte Terrestre”, com 2.700 metros quadrados (m2), e a dragagem de aproximadamente 124.000 metros cúbicos na bacia portuária e no canal de acesso.

Entre outras características, o projecto prevê ainda a construção de um pontão de atracação de 400 metros de extensão com 11 metros de profundidade e outro de 450 metros com 9,5 metros de profundidade, além de um cais com uma largura de 12 metros, uma gare de passageiros, uma vila turística e uma zona imobiliária.

Prevê também a construção de um edifício de recepção aos turistas com cerca de 900 m2, designado por "Visitor Welcome Center", e instalações com 6.150 m2 para estacionamento de táxis e autocarros de apoio.