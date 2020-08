Mercado de Peixe de São Vicente reabilitado em três meses

Dentro de três meses, o Mercado de Peixe de São Vicente deverá estar completamente restaurado. O projecto, orçado em 39 mil contos, conta com financiamento da Câmara Municipal e do Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo, anunciou hoje a edilidade, durante o acto de lançamento da empreitada.

No seu discurso de enquadramento da obra, o vereador Rodrigo Martins explicou que as intervenções serão feitas a nível do piso, da cobertura e instalação de “equipamentos modernos”, como câmaras frigoríficas, máquina de lavagem de alta pressão e caixas de conservação, tudo em inox.

“Daqui a três meses, teremos um mercado requalificado, mais aprazível, e que permita também às vendedeiras desempenharem as suas funções da melhor forma, com qualidade e segurança alimentar. Todos os equipamentos a ser instalados vão permitir também prestar um melhor serviço”, garante.

A cerimónia contou com a presença do ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga. Para o governante, a melhoria do mercado significa uma melhor saúde da ilha, através do tratamento do pescado em melhores condições.

Os trabalhos abrangem também a reabilitação do cais de desembarque do pescado e a zona frontal para o mar, “para não só ser uma zona de descarga, mas também um espaço que pode servir para passeios”. Paulo Veiga lembra que o Mercado de Peixe é uma atracção turística de São Vicente.

“Não conheço um turista que vem para São Vicente e que não entre neste mercado e que não publique uma fotografia deste mercado. Portanto, a sua melhoria, com certeza, vai ajudar e muito na atracção de mais turismo para São Vicente”, refere.

Presente no acto, o Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, anunciou a requalificação de todo o meio envolvente, através de obras de asfaltagem.

“Vamos tornar o mercado novo, bonito, digno do sanvicentino. E a Câmara Municipal, dentro do seu processo de requalificação, vamos aproveitar para dar continuidade a toda a requalificação deste espaço. Vamos asfaltar Praça Estrela e arredores, e aqui também vamos fazer uma grande requalificação porque estamos num processo de melhoria das condições da ilha para ser uma porta de entrada de Cabo Verde”, diz.

As obras de reabilitação do Mercado de Peixe de São Vicente, a ser executadas pela Spencer Construções & Imobiliária, devem arrancar na próxima semana. O vereador Rodrigo Martins disse à Rádio Morabeza que os trabalhos decorrem em duas fases, por forma a não interromper o funcionamento da infra-estrutura.