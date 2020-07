Equipa liderada por Augusto Neves diz que não trabalha com fins eleitoralistas

O vereador da Câmara Municipal de São Vicente, Rodrigo Martins, diz que a actual equipa camarária não trabalha a pensar na campanha eleitoral, mas sim para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Posição assumida na tarde desta terça-feira, durante o acto de lançamento da primeira pedra da habitação social, ao quilómetro 6.

O autarca diz que os trabalhos vão continuar.

“Vamos entrar num período de pré-campanha mas os trabalhos não param. Não trabalhamos para a campanha, trabalhamos todos os dias, todos os anos, com o objectivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não é fácil resolver todos os problemas da população, principalmente neste contexto difícil que todos estamos a viver. Esperamos estar aqui brevemente, a inaugurar essas habitações”, refere.

O novo bloco habitacional terá 10 moradias, com uma área de 60m2 cada. A vereadora de acção social da autarquia mindelense, Lídia Lima, explica que a habitação é um dos eixos estratégicos da Câmara Municipal, no sentido de minimizar os problemas sociais da ilha.

“Temos trabalhado em várias vertentes, quer na habitação, na saúde, na educação, para ajudar as famílias a enfrentar as suas dificuldades, para podermos ter uma sociedade mais justa, com mais igualdade e mais oportunidade”, diz.

A cerimónia de lançamento oficial da obra foi presidida pelo presidente da Câmara Municipal de São Vicente. Augusto Neves refere que as obras vão continuar.

“Estamos a arrancar a obra para a construção dessas habitações sociais, assim como estamos a fazer em Norte de Baía, no Lameirão e na próxima semana arrancamos no Lazareto. Trabalhamos todos os dias e em várias áreas: na habitação social, em actividades desportivas, urbanismo, na melhoria das condições de vida das famílias”, aponta.

O complexo habitacional em Quilómetro 6, financiado em cerca de 25 mil contos pela edilidade, já arrancou, e deve ficar concluído em 8 meses.