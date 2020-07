​Câmara Municipal inaugura placa desportiva de Capim, Monte e Dji d'Sal

As localidades de Capim, Monte e Dji d'Sal, em São Vicente, contam com uma placa desportiva nova, inaugurada esta tarde, pela Câmara Municipal. A obra enquadra-se numa das políticas da edilidade a nível do melhoramento das infra-estruturas desportivas, disse o vereador Rodrigo Martins.

O autarca, que fez o enquadramento do projecto, diz que os trabalhos na área desportiva vão continuar. “A Câmara Municipal tem feito um trabalho notável no que toca ao melhoramento das infra-estruturas desportivas. Neste momento, temos mais de oito campos relvados em São Vicente, resultado de um trabalho e muito esforço durante esses anos. Temos mais três campos por finalizar”, aponta. O acto inaugural foi presidido pelo presidente da Câmara Municipal, Augusto Neves. O edil mindelense diz que o objectivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas, com um trabalho que começou com obras que facilitam o escoamento das águas pluviais no local e calcetamento à volta da infra-estrutura desportiva. “No espaço mais acima vamos construir um parque infantil, um espaço para a prática de exercícios físicos. O local vai estar bem iluminado e à noite as pessoas podem praticar desporto, conversar", diz. A placa desportiva de Capim, Monte e Dji d'Sal está a ser preparada para receber várias modalidades, nomeadamente futsal, basquetebol, ténis, andebol, voleibol e ginástica. A nova placa foi embelezada através de pintura mural, em parceria com o projecto “Uma parede de cada vez”, liderado por Balta Ben-David.

