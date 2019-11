Vem aí a II edição da Ocean Week

Está a chegar a segunda edição do Cabo Verde Ocean Week. O evento realiza-se de 25 a 29 de Novembro e deverá contar com mais de 40 personalidades de diferentes organizações internacionais.

A apresentação oficial do programa de mestrado sobre Alterações Climáticas e Ciências Marinhas (WASCAL, sigla em inglês), financiado pelo Governo Alemão e liderado pela Uni-CV, e a integração da Expomar na CVOW 2019 são as novidades desta edição.

Informação avançada, em conferência de imprensa de lançamento do certame, realizada na tarde de quarta-feira, no Mindelo.

Presente na cerimónia, Paulo Veiga, secretário de Estado adjunto para a Economia Marítima, recordou que o objectivo principal do evento é elevar a consciencialização e fomentar o diálogo sobre a essência, a importância e a sustentabilidade dos Oceanos.

“Visando criar uma cultura voltada para preservação e conservação da saúde do mar e explorar de forma sustentável os recursos marinhos nos mares sob jurisdição de Cabo Verde”, disse.

Este ano, Eneida Gomes substitui Ildo Rocha na presidência da comissão organizadora do evento. Em declarações à imprensa, a nova responsável assegurou que o foco da Ocean Week será elevar as preocupações do país a nível dos oceanos.

“Vamos tentar elevar ao máximo as preocupações que Cabo Verde tem a nível dos oceanos. Estamos fortemente engajados em programas que reconhecem e dão a devida importância ao mar, como já referimos, Cabo Verde é 99% mar e nós queremos chegar a todos os cantos”, afirmou.

O programa da CVOW 2019 contempla conferências internacionais, debates com especialistas ligados à economia azul e à economia do mar, programas culturais, actividades desportivas, workshops, bem como a realização da Expomar, que a partir desde ano passa a fazer parte do evento.

A monitorização dos oceanos, políticas para promoção e sustentabilidade ambiental, economia azul, formação e investigação aplicada, desenvolvimento tecnológico e biotecnológico serão alguns dos temas em análise.