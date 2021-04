Consórcio luso-cabo-verdiano vai construir Terminal de Cruzeiros em Mindelo

A Autoridade Portuária de Cabo Verde (ENAPOR) anunciou hoje que o Consórcio luso-cabo-verdiano constituído pelas empresas Mota-Engil - Engenharia e Construção, SA e Empreitel Figueiredo, SA, é o vencedor do concurso para a construção do Terminal de Cruzeiros do Mindelo.

De acordo com uma nota da ENAPOR, tendo-se obtido a “não-objecção” dos financiadores do projecto, a assinatura do contrato com o Empreiteiro seleccionado decorrerá nos próximos dias.

O prazo para a construção da infraestrutura, orçada em 26. 483.603 Euros, é estimado em 22 meses e os trabalhos vão envolver a conquista de um terrapleno, denominado “Ponte Terrestre”, com 2700 m², a dragagem de aproximadamente 124 000 metros cúbicos na bacia portuária e no canal de acesso e a reabilitação do cais 9 que passará a servir navios de recreio de pequeno porte.

Conforme a mesma fonte, o projecto prevê ainda a construção de um molhe de atracação de 400 metros de comprimento com uma profundidade de 11 metros a norte e 9 metro a sul, e uma gare de passageiros com 900 m² de área e respectivo ordenamento exterior, com a inclusão de um parque de estacionamento.

A ENAPOR recorda que cerca de 48.500 turistas em viagens de cruzeiro visitaram Cabo Verde em 2019, um aumento de 3% face ao ano de 2018. Entretanto, devido à pandemia da COVID-19 o turismo de cruzeiro ficou paralisado, mas alguns países já retomaram, de forma gradual a actividade.

“Espera-se que, com a construção do Terminal de Cruzeiros do Mindelo e a melhoria das condições sanitárias a nível mundial, o país passe a receber anualmente cerca de 200 000 mil turista de cruzeiros”, refere.

A obra é co-financiada pelo Fundo ORIO, dos Países Baixos, e pelo Fundo OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) para o Desenvolvimento Internacional.