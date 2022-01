Obras do Terminal de Cruzeiros de Mindelo lançadas esta quarta-feira

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, preside quarta-feira, 19, ao acto de lançamento oficial da obra de construção do Terminal de Cruzeiros do Mindelo, obra orçada em cerca de 27 milhões de euros.

Trata-se de “um dos maiores investimentos públicos do País” cujo prazo de construção é estimado em 22 meses, a cargo das empresas Mota-Engil – Engenharia e Construção, SA (Portugal) e Empreitel Figueiredo, SA (Cabo Verde), consórcio vencedor do concurso.

Os trabalhos vão envolver a conquista de um terrapleno, denominado “Ponte Terrestre”, com 2.700 metros quadrados, a dragagem de aproximadamente 124 mil metros cúbicos na bacia portuária e no canal de acesso, e a reabilitação do cais número 9, que passará a servir navios de recreio de pequeno porte.

A obra, que é co-financiada pelo Fundo Orio, dos Países Baixos, e pelo Fundo OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) para o Desenvolvimento Internacional, prevê ainda a construção de um molhe de atracação de 400 metros de comprimento com uma profundidade de 11 metros a norte e nove metros a sul, e uma gare de passageiros com 900 metros quadrados de área e respectivo ordenamento exterior, com a inclusão de um parque de estacionamento.

Recentemente, o presidente do conselho de administração da Enapor – Portos de Cabo Verde, Alcídio Lopes, perspectivou que, com este projecto, São Vicente terá um Terminal de Cruzeiros “inovador, moderno e com características técnicas bastante avançadas”.

A mesma fonte lembrou que no período antes da pandemia 48.500 turistas em viagens de cruzeiro visitaram Cabo Verde, em 2019, um aumento de 3 por cento (%) face ao ano de 2018, mas que, devido à pandemia da covid-19, o turismo de cruzeiro ficou paralisado.