​Cerimónia de início das obras do Terminal de Cruzeiros acontece nas próximas semanas

A cerimónia oficial do início das obras do Terminal de Cruzeiros do Mindelo deverá acontecer nas próximas semanas, anunciou hoje o Presidente do Conselho de Administração da ENAPOR.

“Os processos de trabalho de planeamento e lançamento das obras do terminal de Cruzeiros do Mindelo estão a bom ritmo, devendo ocorrer nas próximas semanas a cerimónia oficial de início das obras. O anúncio da data estará iminente”, garante.

O PCA da Empresa de Administração dos Portos de Cabo Verde (Enapor), Alcidio Lopes, fez este anúncio durante a sua intervenção no painel sobre “Portos azuis e transportes marítimos ecológicos”, no âmbito da quarta edição da Cabo Verde Ocean Week, que decorre até amanhã, no Mindelo.

Em Outubro, a Enapor anunciou que estavam a decorrer operações marítimas por forma a estabelecer a delimitação das áreas de trabalho para a execução da prospecção geotécnica, no espaço destinado à obra.

O Terminal de Cruzeiros do Mindelo prevê a construção de dois pontões para atracação de navios com mais de 400 metros de extensão e de uma vila turística. O Governo estima que o terminal permita receber anualmente 200 mil turistas de cruzeiro.

A obra é cofinanciada pelo Fundo Orio, dos Países Baixos, e pelo Fundo OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) para o Desenvolvimento Internacional.

Os trabalhos vão envolver a reivindicação de uma área de terra, denominada “Ponte Terrestre”, com 2.700 metros quadrados (m2), e a dragagem de aproximadamente 124.000 metros cúbicos na bacia portuária e no canal de acesso.

Entre outras características, o projeto prevê a construção de um pontão de atracação de 400 metros de extensão com 11 metros de profundidade e outro de 450 metros com 9,5 metros de profundidade, além de um cais com uma largura de 12 metros, uma gare de passageiros, uma vila turística e uma zona imobiliária.

Prevê também a construção de um edifício de receção aos turistas com cerca de 900 m2, designado por “Visitor Welcome Sente”, e instalações com 6.150 m2 para estacionamento de táxis e autocarros de apoio.