Trabalhos de geotecnia do Terminal de Cruzeiros do Mindelo arrancam no próximo dia 11

A ENAPOR anunciou hoje que os trabalhos de geotecnia, para a construção do Terminal de Cruzeiros do Mindelo arrancam no próximo dia 11 de Outubro, e que serão executados durante o período diurno, durante seis dias por semana.

De acordo com um comunicado da ENAPOR, publicado no Facebook, estão a decorrer operações marítimas que estabelecem a delimitação das áreas de trabalhos para a execução da prospecção geotécnica, no espaço destinado àquela construção. O objectivo é criar condições para que, durante os trabalhos de prospecção geotécnica, não haja interferência com as operações portuárias regulares e garantir a segurança do pessoal e dos equipamentos envolvidos nas operações e de todo o tráfego marítimo. Para o efeito, a mesma fonte garante que será instalada sinalização marítima com bóias flutuantes, conectadas a poitas por corda, de modo a estabelecer os limites de cada uma das áreas de trabalhos. Durante os trabalhos, entretanto, a área sinalizada estará interditada ao tráfego marítimo. “Os trabalhos de geotecnia, que arrancam no próximo dia 11 de Outubro, serão executados no interior dos limites definidos e durante o período diurno, durante seis dias por semana”, lê-se. No entanto, em certas situações, e de modo a cumprir com o planeamento, a ENAPOR avisa que os trabalhos poderão ser executados também em período nocturno e durante sete dias por semana. Recorde-se que as obras serão executadas pelo consórcio luso-cabo-verdiano constituído pelas empresas Mota-Engil - Engenharia e Construção, SA e Empreitel Figueiredo, SA e o projecto é co-financiada pelo Fundo ORIO, dos Países Baixos, e pelo Fundo OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) para o Desenvolvimento Internacional.

