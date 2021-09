Transavia anuncia ligação entre Paris e Sal

Segundo o NewsAvia, site especializado em notícias sobre o sector aeronáutico, a companhia de baixo custo francesa Transavia, do Grupo Air France-KLM, anunciou hoje, 14 de Setembro, uma nova rota entre os aeroportos de Paris Orly, em França, e a ilha do Sal, na República de Cabo Verde.

As frequências serão semanais, aos sábados, realizadas com aviões Boeing 737-800, entre 18 de Dezembro deste ano e 26 de Março de 2022. Os bilhetes, a partir de 139 euros por trajecto, incluindo taxas, já estão à venda no site da companhia aérea.

Esta nova rota completa o programa de Inverno da companhia aérea francesa, com base no Aeroporto de Paris Orly, que já inclui cinco novas rotas: Amã (Jordânia), Roma (Itália), Cracóvia (Polónia), Berlim (Alemanha) e Estocolmo (Suécia). A rota Paris Orly-Sal junta-se às cerca de 120 rotas operadas pela Transavia na próxima temporada de Inverno IATA.

Recorde-se que, há algumas semanas, e na sequência dos problemas financeiros pós-pandemia que levaram à paragem da Cabo Verde Airlines (TACV), o governo alertou que iria fazer um esforço promocional para cativar as companhias europeias de baixo custo para voarem para Cabo Verde. Pelo que agora foi anunciado, a Transavia France deve ser a primeira empresa de low cost a responder ao apelo das autoridades cabo-verdianas.

Outras companhias aéreas europeias, muito ligadas a operadores turísticos, nomeadamente a TUIfly, estão, desde o início do corrente mês, a retomar os voos para Cabo Verde, que têm condições para acolher milhares de turistas diariamente.

Em termos de voos regulares, apenas a TAP Air Portugal assegura rotas regulares, à partida de Lisboa, com diversos voos semanais, mas cujos preços têm sido contestados pela população e entidades locais, que os consideram excessivos e um aproveitamento resultante da companhia portuguesa estar só no mercado.