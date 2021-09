​FIC 2021 com 70% dos stands reservados

Pelo menos 70% dos 200 stands disponibilizados no âmbito da Feira Internacional de Cabo Verde (FIC), que acontece entre 17 e 20 de Novembro, na cidade da Praia, já estão reservados. Para além de empresas nacionais, já há inscrições da China, Espanha, São Tomé e Príncipe e Suíça, que participa pela primeira vez, anunciou hoje Angélica Fortes, administradora delegada da FIC, S.A.

A informação foi avançada aos jornalistas durante a conferência de imprensa realizada em São Vicente, para apresentação pública do evento.

“Disponibilizaremos para esta edição cerca de 200 stands em espaços exteriores e interiores, dos quais uma taxa de 70% está já comprometida. Além disso, contamos, como de costume, com a participação de uma importante delegação da Feira Internacional de Lisboa. Em termos de empresas já temos cerca de 60 inscrições”, aponta.

Angélica Fortes não avança percentagens, mas diz que, em termos de participação de empresas, Cabo Verde lidera, seguido de Portugal. A Feira acontece sob o lema “Cabo Verde e as oportunidades em tempos de crise”.

“A feira vai ter sucesso, mas com outro gosto porque este ano temos desafios maiores no sentido de conseguir angariar os próprios expositores, os próprios expositores estão com alguma dificuldade. Em relação à parte internacional, hoje tive um contacto do Brasil que não conseguirá vir devido à questão dos voos. Teriam de vir via Lisboa e isso encarece a participação deles, e por isso, provavelmente, poderão não estar presentes”, refere.

A administradora delegada garante que as medidas sanitárias vão ser estritamente observadas durante a realização do evento, no sentido de impedir a propagação do novo coronavírus. Tanto os expositores como os visitantes terão que apresentar um teste negativo à COVID-19 ou certificado de vacinação.

De acordo com a responsável, por causa da pandemia, a circulação de pessoas vai ser controlada, permitindo a entrada de apenas 200 pessoas em cada dia da feira.

FIC negoceia com Governo o espaço para a próxima edição em São Vicente

Para o ano, a Feira Internacional de Cabo Verde deverá ser realizada em São Vicente, em novas instalações, tendo em conta que no espaço onde decorria o evento empresarial está a ser construído um hotel do grupo Sheraton.

As novas instalações estavam previstas para o Parque Industrial do Lazareto, mas Angélica Fortes explica que as negociações ainda decorrem com o Governo.

“É uma questão que está a ser negociada junto do Governo de Cabo Verde, no sentido de identificarmos espaços alternativos aqui em São Vicente para que as feiras aconteçam aqui também. A FIC fará de tudo, junto do Governo para que isto seja resolvido. Esperamos que a 25ª edição da Feira Internacional de Cabo Verde seja em São Vicente, que é o esperado”, avança.

A 24ª edição da Feira Internacional de Cabo Verde (FIC 2021) realiza-se este ano de 17 a 20 de Novembro, nos pavilhões na Cidade da Praia. As inscrições decorrem até 29 de Outubro.