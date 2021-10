Aeroporto Aristides Pereira vai receber quatro vôos da Inglaterra na próxima semana

O aeroporto internacional Aristides Pereira, na ilha da Boa Vista, vai receber, a partir da próxima semana, quatro voos da Inglaterra. Essa informação foi avançada pelo Presidente da Associação dos Operadores Económicos de Turismo da Boa Vista, Ogino Almeida, numa entrevista à televisão de Cabo Verde (TCV).

Com a chegada desses vôos, Ogino Almeida disse que começa a ver a luz ao fundo do túnel. “As esperanças são boas, vamos ter ainda esta semana voos a chegar da Holanda, da Bélgica e lá para o final do mês da Polónia”.

“As coisas vão começar a andar num bom caminho, mesmo que não seja no caminho que tínhamos antes, porque isso vai demorar algum tempo, mas as empresas vão começar a funcionar, já vimos turistas a circular”, augura.

Ogino Almeida disse que as expectativas são boas com o aproximar do inverno, na Europa, a chamada época alta para o turismo cabo-verdiano.

“Traz uma esperança acrescida, até porque pelas novas informações no dia 24 deste mês começam para a ilha da Boa Vista quatro vôos de Inglaterra e também temos a informação que o Riu Karamboa vai abrir no dia 14 e o Hotel Riu Touareg no final do mês”, afirma.

Por outro lado fala num recomeço das actividades turísticas na ilha da Boa Vista. “Para os empresários é muito trabalhoso e custoso, pois é como se estivessem a começar tudo de novo. Há custos que eles têm tido e é o que nos preocupa. Aqui fazemos um apelo ao Governo, porque temos moratória até Março, mas acreditamos que moratória até Março ainda é cedo, porque as empresas têm muitos custos e é preciso terem mais algum tempo, para poderem ter liquidez e começarem a pagar as dívidas”.

De lembrar que Cabo Verde saiu esta semana da lista vermelha do Reino Unido de países e de territórios com restrições de viagens a Inglaterra.

O mercado britânico é o principal emissor de turistas para a Boa Vista.