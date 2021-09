Boa Vista: Primeiro voo turístico internacional recebido com actividade cultural no aeroporto

A Câmara Municipal da Boa Vista realizou uma actividade cultural no Aeroporto Internacional Aristides Pereira para receber o primeiro voo turístico após interregno de viagens desde o início da pandemia da covid-19.

A TUI-Alemanha, operadora aérea do maior grupo de turismo e viagens europeu, voltou a voar para a ilha da Boa Vista, e o avião que aterrou no Aeroporto Internacional Aristides Pereira, na terça-feira, 07, proveniente da cidade de Hannover (Alemanha), trouxe 70 passageiros a bordo.

Todos os turistas foram directamente para o hotel Palace, que reabriu as portas após mais dois anos sem receber o turismo.

Ao som de batucada, música tradicional e palmas, os funcionários do estabelecimento aeroportuário e operadores turísticos receberam o primeiro voo turístico internacional na ilha da Boa Vista que acontece após interregno de viagens desde o início da pandemia.

Conforme o vereador de Transporte e Trânsito, Abel Ramos, a actividade foi uma iniciativa do pelouro da Cultura da Câmara Municipal da Boa Vista, em parceria com a empresa Aeroportos e Segurança Aérea (ASA) e outros parceiros.

“Para os próximos voos que vão chegar na próxima semana estamos dispostos para organizar e dar boas-vindas ao turismo na ilha, porque a câmara é a maior interessada para que o turismo reabre na ilha neste momento”, afirmou o vereador, conferindo que a actividade foi realizada com o intuito de assinalar a retoma do turismo na ilha.

A câmara, para a concretização do voo reuniu-se igualmente com a direcção do hotel Palace e, segundo o vereador, esteve em cima da mesa a discussão das condições da retoma do turismo, nomeadamente as que a ilha oferece de momento a nível de saúde.

Para Abel Ramos, actualmente, em matéria de saúde, a ilha está “bem servida” e já existe um laboratório para análises, o que traz “confiança” aos operadores turísticos, que poderão transmitir estas informações aos turistas e fazer com que o turismo na ilha “esteja mais” seguro.

Relativamente a outras actividades culturais, Abel Ramos adiantou que na agenda da autarquia para Setembro consta uma semana da morna, que será realizada em conjunto com Associação de Músicos da Boa Vista (AMBV), actividade que será levada a outros povoados.

Por isso, a câmara, indicou a mesma fonte, acordou com a direcção do hotel fazer chegar o programa aos turistas para que estes andem e conhecem a ilha e contribuem para o desenvolvimento da economia local.

Ainda segundo o vereador, a câmara está aberta para, junto com parceiros, unidades hoteleiras e operadores turísticos, colaborar para continuar a dar as boas-vindas ao turismo, actividade em que a ilha ficou “bastante afectada” após a paragem, desde o início da pandemia.