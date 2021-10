Preços do turismo diminuíram 8,6% no terceiro trimestre de 2021

Os preços da oferta turística diminuíram 8,6% no terceiro trimestre de 2021, em comparação com o período homólogo, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

De acordo com o Índice de Preço Turísticos (IPT) do INE, no terceiro trimestre de 2021 a taxa de variação homóloga registada foi de -8,6%, resultado inferior em -2,0 pontos percentuais (p.p.) face ao trimestre anterior.

A variação trimestral observada no terceiro trimestre de 2021 foi de -3,3%, inferior em -3,4 p.p. ao valor registado no trimestre anterior que apresentou uma variação de 0,1%, reflexo do padrão de sazonalidade deste indicador.

Ainda segundo o INE, no terceiro trimestre de 2020, esta variação tinha sido negativa (-1,2%), situando-se -2,1 p.p. abaixo da actual.

Nos serviços prestados por hotéis, verificou-se uma diminuição dos preços (-3,1%), pensões (-0,9%) e aldeamentos turísticos (-1,3%). Já nos serviços prestados pelas residenciais, constatou-se um aumento dos preços (1,8%).

Nos restantes e serviços turísticos, registaram-se variações nulas face ao trimestre anterior.