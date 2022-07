Preços da oferta turística aumentam 9,6% no segundo trimestre de 2022

A taxa de variação homóloga registada pelo Índice de Preços Turístico (IPT) foi de 9,6%, no segundo trimestre de 2022, resultado superior em 2,1 pontos percentuais (p.p.) face ao trimestre anterior, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) divulgados hoje.

A variação trimestral observada no segundo trimestre de 2022, segundo o INE foi de 2%, inferior em -5,6p.p. ao valor registado no trimestre anterior que apresentou uma variação de 7,6%, reflexo do padrão de sazonalidade deste indicador.

O INE indica que no segundo trimestre de 2021 esta variação tinha sido positiva e menos intensa (0,1%), situando-se 1,9 p.p. abaixo da actual.

A classe dos Hotéis, Cafés e Restaurantes apresentou uma variação homóloga de 9,7%, 2,1p.p. acima da que se verificou no trimestre anterior.

De acordo com a mesma fonte, a esta variação correspondeu uma contribuição de 9,6p.p. para a variação do IPT Total.

Note-se que a componente do Alojamento que corresponde a 67,8% da despesa turística com especial destaque para os Hotéis que, correspondendo a 64,5% da despesa turística total, registaram uma contribuição positiva (18,5 p.p.) de sinal idêntico ao trimestre anterior.

Por sua vez, a restauração cujo peso representa cerca de 31,1% da despesa turística, apresentou uma contribuição negativa (-1,3 p.p.) de mesmo sinal (-0,7 p.p.) que a do trimestre anterior.

O INE destaca que o movimento dos preços das dormidas em Hotéis (com uma contribuição de 18,5 p.p.), em Pensões (estas com uma maior contribuição positiva 0,05p.p.), em Residenciais (com uma contribuição positiva de 0,02 p.p.) e em Pousadas (com uma contribuição de 0,005 p.p.), foram completamente determinantes para este comportamento do IPT total.

“Uma componente do IPT apresentou contribuição de sentido contrário à das restantes: Cafés bares e similares (-0,33p.p.). De notar ainda três componentes do IPT que apresentaram contribuições negativas: Restaurantes (-1,32p.p.), e Aldeamentos Turísticos(-0,18 p.p.) e Hotéis-Apartamento (-0,06). O nível médio dos preços das restantes componentes manteve-se praticamente constante em relação ao trimestre homólogo”, lê-se.

Os dados do INE apontam ainda que a taxa de variação no trimestre em análise foi de 2,0%,inferior em -5,6p.p. à registada no trimestre anterior em que se situara em 7,6%.

No mesmo trimestre do ano anterior verificara-se uma variação em cadeia positiva 0,1p.p. à do primeiro trimestre de 2021.

“Estes resultados são a consequência de movimentos sazonais de natureza mensal, com particular incidência na componente de Alojamento”, consta.

Concretamente, a variação deste trimestre face ao anterior revela, uma diminuição dos preços dos Serviços de Restauração.

Nos serviços prestados por Hotéis verificou-se um aumento dos preços (3,5%), Pousadas (7,7) Pensões (4,9%), os Hotéis-Apartamento (11,4%), os Aldeamentos Turísticos (1,9%) e as Residenciais (0,7%).

Nos restantes serviços turísticos registaram-se variações nulas face ao trimestre anterior.