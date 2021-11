Navio "Dona Tututa" inicia operações

O "Dona Tututa", o novo navio da CV Interilhas, começa a operar esta sexta-feira, 5, depois de ter finalizado o processo de certificação e de adaptação à bandeira nacional.

O novo navio, da empresa do grupo português ETE, finalisou o processo de certificação e de adaptação à bandeira cabo-verdiana, através da sociedade classificadora internacional ABS (American Bureau of Shipping), e pelo Instituto Marítimo Portuário, entidades competentes para o efeito, encontrando-se finalmente apto para iniciar operação.

Num comunicado, a CV Interilhas destaca o cumprimento de todas as exigências e normas internacionais relacionadas com a segurança do navio, nomeadamente a adoção das melhores práticas a bordo, devidamente previstas e regulamentadas no Código ISM – International Safety Management, e na Convenção SOLAS –Safety Of Life At Sea.

“Estivemos empenhados em garantir uma vez mais a fiabilidade e integridade da nossa operação, resultando a mesma no acompanhamento permanente deste complexo processo de certificação onde o cumprimento das formalidades e principalmente a segurança dos passageiros está em primeiro lugar”, destaca o PCA, Jorge Maurício, na nota.

De referir que antes da aquisição pela companhia CV Interilhas, o navio navegava entre as ilhas das Bahamas e da Florida, nos EUA, e depois foi readaptado no estaleiro português Navaltagus do Grupo ETE, sócio maioritário da CV Interilhas.

Foi apresentado no Porto da Praia a 02 de Julho último e no de Mindelo a 05 de Julho, carregando o nome de “Dona Tututa”, que foi dado em homenagem à pianista cabo-verdiana Epifania de Freitas Silva Ramos Évora (1919-2014), que era conhecida pelo referido epónimo.

O governo e o Grupo ETE asseguram que um dos objectivos da sua aquisição é o reforço de ligação de ilhas que mais necessitam, como São Nicolau e Boa Vista, e desde então já foram avançadas algumas datas para o início das operações.