Combustíveis com descidas entre os 4 e os 10$00

ARME actualizou hoje os preços dos combustíveis. Novos preços entram em vigor às 00h00 e são válidos para Janeiro.

Os combustíveis passam a ter uma baixa generalizada de preço em média de 5,50 por cento (%) no país, a partir da meia-noite, de acordo com a última actualização do ano da Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME).

De acordo com a mais recente actualização dos preços máximos dos combustíveis para Janeiro de 2022, o gasóleo normal passa a ser vendido a 107$70 o litro, a gasolina 134$80, o petróleo a 92$90, o gasóleo para a electricidade a 92$50, o gasóleo marinha a 78$40, o fuel 380 a 88$90 quilograma e o Fuel 180 a 91$70 Kg.

Enquanto isto, o gás butano passa a ser vendido a granel por 157$90 o quilograma, sendo que as garrafas de 03 Kg passam a custar 450$00, as de 6Kg, a 948$00, as de 12,5Kg, a 1974$00 e as de 55 Kg passa a valer 8.686$00.

Deste modo, no mercado interno, os preços do gasóleo normal, gasóleo electricidade e gasóleo marinha diminuíram 5,11%, 5,90% e 6,11%, respectivamente, ao passo que a gasolina e o petróleo desceram 3,85% e 4,13%, respectivamente, com os preços do Fuelóleo 180 e Fuelóleo 380 a caírem 6,43% e 6,52%, e o butano a registar uma queda de 5,96%.