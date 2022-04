Entra em vigor prorrogação das medidas prudenciais do BCV na banca

A partir de amanhã, 21, entra em vigor a prorrogação das medidas prudenciais para o sector bancário, lançadas em 2020 pelo Banco de Cabo Verde para mitigar as consequências económicas da pandemia de COVID-19.

Segundo o Boletim Oficial de hoje, a prorrogação deverá vigorar até Setembro de 2022, e justifica-se tal decisão com o conflito que envolve a Ucrânia e a Rússia.

Segundo o documento, as sanções impostas por vários países à Rússia, afectam as perspectivas de retoma global e no país, em razão dos impactos nos preços das matérias-primas, potenciando a intensificação de pressões inflaccionistas nos fluxos comerciais.

Sendo assim, até 30 de Setembro as instituições de crédito autorizadas a operar no país podem, excepcionalmente, até 30 de Setembro de 2022, assegurar um rácio de adequação de fundos próprios totais no nível não inferior a 10%.

Fica também prorrogado o prazo de dedução aos fundos próprios dos bens recebidos em reembolso do crédito próprio pelas instituições de crédito, durante os anos de 2013 a 2016, cujo impacto no rácio de adequação de capital destas instituições se faria sentir em 2020 e 2021.

A resolução especifica que a dedução do valor líquido dos bens recebidos em reembolso de crédito próprio aos fundos próprios, cujo impacto no rácio de adequação de capital se faria sentir em 2020, caso não houvesse a prorrogação, deve ocorrer a partir de 1 de Outubro de 2022.

Já a dedução do valor líquido dos bens recebidos em reembolso de crédito próprio aos fundos próprios cujo impacto no rácio de adequação de capital se faria sentir em 2021, caso não houvesse a prorrogação, deve ocorrer a partir de 1 de Outubro de 2023.

A prorrogação tem a duração de seis meses contados a partir de 1 de Abril, para os créditos cujo reembolso de capital iniciou nesta data.