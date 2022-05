Empresas turísticas facturaram cerca de 67 milhões de escudos em 2019

Em 2019, existiam 2.440 empresas exercendo pelo menos uma actividade económica relacionada com o turismo e representando 22% das empresas activas no país. As mesmas facturaram cerca de 67 milhões de escudos, representando 20% do volume do negócio total das empresas activas. Dos 67 milhões de escudos facturados, 64,2% foram na ilha do Sal.

Os dados constam do primeiro recenseamento dos estabelecimentos turísticos no país, apresentado hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas em conferência de imprensa. Segundo o vice-presidente do INE, Fernando Rocha, a facturação das empresas ligadas ao turismo ascendeu a 67 milhões de escudos, sendo 1,87 milhões de escudos relativas a empresas com actividade suspensa ou dissolvidas. As empresas sedeadas na ilha do Sal realizaram 64,2% deste valor, seguidas pelas empresas de Santiago e São Vicente com 17,1% e 9,8%, respectivamente; O INE revelou ainda que entre as empresas turíticas, 123 suspenderam a actividade e outras 61 foram dissolvidas até Dezembro de 2021. Na ilha de Santiago estão sedeados cerca de 38,7% dos estabelecimentos turísticos, seguida de São Vicente e Santo Antão com 15,6% e 12%, respetivamente. As chamadas ilhas turísticas (Sal e Boavista) acolhem respectivamente 10,7% e 6,7% dos estabelecimentos turísticos em Cabo Verde. A forma jurídica mais frequente é a Empresa em Nome Individual, representando 44,8% dos estabelecimentos jurídicos. Já a Sociedade por Quotas e a Sociedade Unipessoal por Quotas representam 34,3% e 16,1% dos estabelecimentos turísticos, respectivamente. Sector e facturação Relativamente à repartição das empresas por sector de actividade, os dados revelaram que 16,% das empresas exercem a actividade de Alojamentos e 67,3% se dedicam à actividade de restauração. A actividade de Aluguer é exercida por 2,1% das empresas enquanto que a actividade das Agências de Viagens e operadores Turísticos é exercida por 4,1% das empresas. De acordo com o INE, a actividade de Alojamentos garante o emprego de 48,4% de pessoas ao serviço dos estabelecimentos turísticos, a Restauração emprega 23,7% e os Transportes e Serviços Auxiliares emprega 15,6%. Com relação à facturação, a actividade de Alojamentos é também a que regista volume de negócios mais elevado (cerca de 48%). Já a actividade de Restauração representa apenas 6,8% do volume de negócios, os transportes a serviços auxiliares representam 27,2% e as agências de viagens e operadores turísticos, por sua vez, 9,8%; 67,5% dos estabelecimentos turísticos não tem contabilidade organizada e cerca de 51% eram chefiadas por homens. Ainda em 2019, havia 231 estabelecimentos turísticos com Estatuto de Utilidade Turística em Cabo Verde, sendo 17 de instalação, 208 de funcionamento e 6 de remodelação.

