Em 2021 turistas gastaram em média 3.433 escudos por dia

Segundo o inquérito aos Gastos e Satisfação dos Turistas 2021, revelado hoje pelo INE, em 2021 Cabo Verde recebeu 229.263 turistas que gastaram, em termos gerais 3.433 escudos por dia.

Em 2021, a população dos turistas que visitaram Cabo Verde foi estimada em cerca de 229.263, traduzindo-se numa diminuição de 71,5% em relação a 2019 (804.061 turistas). Destes, 37,6% visitaram o país na época baixa e 62,4% na alta.

Dos turistas que visitaram o país, em 2021, ao contrário do que vinha acontecendo ao longo dos anos anteriores, Portugal apresentou maior percentagem, com 19,1%, seguido da Alemanha, do Reino Unido e dos Países Baixos, respetivamente, com 14,6%, 12,8% e 9,4%.

No período em análise o país com menor peso percentual na emissão de turistas para Cabo Verde foi o Brasil, representando apenas 0,1% do total de turistas recebido em Cabo Verde.

Em termos homólogos, todos os países que apresentaram variações negativas. Destacam-se o Brasil (-96,4), a Itália (-95,9%), o Reino Unido (-89,6%) e a França (-84,5%).

Em 2021, a maioria dos turistas, não eram cidadãos cabo-verdianos, nem tinham a ascendência destes (85,8%). Contudo, turistas que o eram e que tinham ascendência cabo-verdiana representavam cerca de 6,3%. Apenas, 0,8% eram cidadãos cabo-verdianos.

Gastos

Os dados indicam que os turistas que residem na França têm o maior gasto médio diário, situando em 11.966 escudos, seguido pelos residentes nos Estados Unidos com um gasto diário de 10.668 escudos e, com menor gasto diário, 627 escudos, os que residem na Itália.

Quando se observa o gasto médio diário apenas para os turistas que não se alojaram numa casa particular, não são cidadãos e nem têm ascendência cabo-verdiana, nota- se uma diminuição do gasto médio diário em aproximadamente 676 escudos.

Já os turistas que residem em Espanha e Estados Unidos têm maior gasto diário, 4.812 e 4.763 escudos, respectivamente.

De um modo geral, os turistas gastaram mais em em alojamento (45,9%) e alimentação e bebidas (16,2%).

Para aqueles que não viajaram em pacote turístico, o gasto em alojamento tem um peso maior (93,8%), do que o gasto em alimentação e bebidas (1,9%) e, para os turistas que viajaram em pacote turístico nota-se uma percentagem significativa do gasto em artesanato (29,6%), alimentação e bebida (26,9%).

No que se refere aos gastos dos turistas que não se alojaram numa casa particular, não são cidadãos e nem têm ascendência cabo-verdiana (que representam 85,8% dos turistas).

O gasto em alojamento, para este público, tem um peso maior (90,3%) do que em alimentação e bebidas (4,7%) para aqueles que não viajaram em pacote turístico. Para os que viajam em pacote turístico, apresentam gastos significativos com alojamento (50,8%), tais como em alimentação e bebidas (17,1%).

O inquérito do INE mostra ainda que tal como nos anos anteriores, a maioria dos turistas eram trabalhadores (74,8%), ou seja, tinham uma ocupação profissional, seguindo-se-lhes os reformados (10,2%).

Também, turistas estudantes já estiveram em Cabo Verde (2,9%). Apenas, 2,5% dos turistas não exerciam uma atividade económica.

Dos 229.263 turistas que visitaram Cabo Verde em 2021, 86,1% viajaram em pacote turístico, e destes 74,4% viajaram no sistema tudo incluído.

Comparativamente aos dados de 2019, os turistas que viajaram em pacote turístico registaram uma diminuição de cerca de 2,0 p.p.

No entanto, o formato de viajem no sistema todo incluído (all incluise) apresenta um decréscimo considerável comparativamente ao ano de 2019, tendo esta diminuído 13 pontos percentuais.

Meios

Os meios pelos quais foram recolhidas informações sobre o destino Cabo Verde foram, maioritariamente, por via da agência de viagens/Tur Operadores, que representou 56,8 % das respostas, seguido de informações reunidas junto de amigos, estes com 23,2%, e das redes sociais com 16,8%.

A forma menos utilizada foi via site oficial de Cabo Verde, com apenas 7,0% das respostas positivas.