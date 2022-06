Cotação para entrega em Agosto sobe 2,33% para 123,48 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Agosto terminou esta quarta-feira no mercado de futuros de Londres em alta de 2,33%, para os 123,48 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde para o estabelecimento de preços dos combustíveis, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,81 dólares acima dos 120,67 com que fechou as transações na terça-feira.

A cotação do Brent voltou esta quarta-feira a aproximar-se dos máximos na semana passada, quando superou brevemente os 125 dólares por barril, ao atingir os 124,37 dólares.

Apesar de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo planear aumentar a sua produção para compensar a perda da produção russa, os analistas duvidam da capacidade de alguns Estados em aumentarem ainda mais a sua extração.

Os investidores antecipam também que a recuperação da procura chinesa, depois do alívio das restrições criadas por causa da pandemia do novo coronavírus, pode continuar a impulsionar os preços.