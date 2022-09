Cotação do barril Brent para entrega em Novembro baixa para 88,61 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Novembro terminou o dia de ontem no mercado de futuros de Londres em baixa de 0,83%, para os 88,61 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 74 cêntimos abaixo dos 89,35 dólares.

A cotação do Brent manteve-se afectada pela perspectiva de arrefecimento da economia internacional.

Mas os analistas também estão atentos ao comportamento do grupo designado por OPEP+, que junta os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) com aliados, como a Federação Russa, com vista a contrariar a baixa de preços com eventuais cortes na produção.