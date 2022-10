Cabo Verde e Guiné-Bissau têm de ter transportes aéreos e marítimos entre os dois países

O Presidente da Republica,José Maria Neves defendeu hoje um trabalho conjunto com os guineenses para desenvolver os transportes marítimos e aéreos entre os dois países.

O chefe de Estado falava aos jornalistas no final de uma visita a uma fábrica de processamento de castanha de caju, principal produto de exportação da Guiné-Bissau, que pertence a um dos maiores grupos empresariais do país, o Comercial Santy.

“Nós ontem falávamos com o senhor primeiro-ministro no sentido de se garantir mais mobilidade de pessoas e bens entre os dois países e, para isso, uma questão também muito discutida com o senhor Presidente é a questão dos transportes – as ligações aéreas e marítimas entre os dois países”, afirmou aos jornalistas, quando questionado sobre o interesse da Guiné-Bissau para os empresários cabo-verdianos.

“Mas, temos de pôr os empresários a conversarem entre si e temos de fazer todo um trabalho comum no sentido de ter os transportes aéreos e marítimos entre a Guiné-Bissau e Cabo Verde”, disse.

Neves destacou que "o que se faz na Guiné e as potencialidades que tem nos mais diferentes domínios interessam e muito a Cabo Verde e com certeza aos empresários cabo-verdianos”.

Sobre a visita à fábrica de processamento de caju, José Maria Neves considerou que estes são “investimentos privados importantes”, que permitem à Guiné-Bissau competir no “mercado internacional” e permitem a criação de emprego e a melhoria das condições de vidas dos guineenses.

O Presidente da República termina hoje uma visita de três dias à Guiné-Bissau com encontros com os três maiores partidos políticos do país, nomeadamente o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15) e o Partido de Renovação Social.

Durante a sua estada em Bissau, José Maria Neves teve encontros com o seu homólogo guineense, Umaro Sissoco Embaló, com quem visitou no sábado as obras de reabilitação das vias rodoviárias da cidade, e o primeiro-ministro guineense, Nuno Gomes Nabiam.