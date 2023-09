Cabo Verde promove fórum de negócios nos EUA

Cabo Verde vai promover na quinta-feira, nos EUA, oportunidades de negócio nas áreas da economia digital, recursos marinhos e transição energética, durante um fórum de negócios em Nova Iorque, anunciou hoje a organização.

“No quadro do programa de relançamento económico, o Governo aposta na diversificação da economia, promovendo os setores da economia digital (tecnologias de informação e comunicação), economia azul (pescas, investigação e atividades científicas) e transição energética para energias limpas e renováveis”, destaca a Cabo Verde TradeInvest, agência pública de promoção de investimento.

Outras áreas incluem o transporte marítimo e aéreo, serviços financeiros, agro-negócio, turismo hoteleiro, residencial e de cruzeiros.

O evento integra a agenda de uma comitiva cabo-verdiana que acompanha a presença do primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, desde dia 15 e até 23 de Setembro, para participar na Assembleia-Geral das Nações Unidas.

“O Cabo Verde Investment Forum em Nova Iorque pretende partilhar as estratégias de desenvolvimento do Governo e o estado do ambiente de negócios e da economia”, destaca a organização.

O objectivo é cativar investidores estrangeiros, mas também cabo-verdianos na diáspora, para que se consiga “mobilizar recursos financeiros para a implementação de projetos e encorajar o estabelecimento de parcerias entre os dois países”.

Esta será a quinta edição do fórum e vai decorrer no Harvard Business Club.

Este tipo de encontro realizou-se pela primeira vez em Julho de 2019 na ilha do Sal e, no mesmo ano, em Boston, Massachusetts.

Em 2021, o evento decorreu na feira mundial Expo 2020 Dubai e em Junho de 2022 regressou à ilha do Sal.