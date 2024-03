​Preços dos produtos importados aumentaram 0,4% em Fevereiro de 2024

O índice de preços da importação situou-se em 139,0, tendo registado um acréscimo de 0,4% relativamente ao mês de Janeiro.Os dados correspondem aos resultados do Índice de Preços do Comércio Externo para Fevereiro de 2024 divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em Fevereiro de 2024, os índices subjacente e volátil na importação registaram acréscimos de 0,4% e 0,6% respectivamente, face ao registado no mês de Janeiro. O aumento dos preços ocorreu nas categorias de grupos de Bens de Consumo, com 0,1%, e justifica-se com a subida dos preços de Produtos Alimentares Primários, 0,9%, outros Bens de Consumo Semiduradouros, 16,9%, e prende-se ainda com a subida da única subcategoria, denominada “Combustíveis” (2,9%);

De acordo com o comunicado do INE, a diminuição dos preços ocorreu nas categorias de grupos “Bens Intermédios” com -4,8%, onde a diminuição dos preços explica-se, essencialmente, com a descida dos preços de Produtos Transformados para a Construção (-8,5%), Peças para Material de Transporte (-7,1%), Bens de capital (-2,9%): deve-se à descida de preços de “máquinas” (-4,7%).

Em termos homólogos, os índices de preço da importação aumentaram 7,5%, relativamente ao mês de Fevereiro de 2023. Comparativamente ao mês de Fevereiro de 2023, os índices subjacente e volátil na importação registaram acréscimos de 7,6% e 7,2%, respectivamente.

Os resultados divulgados pelo INE revelam que no mês de Fevereiro de 2024, o índice de preços nas exportações situou-se em 133,3, correspondendo a um acréscimo de 1,9% e os índices subjacente e volátil na exportação registaram acréscimos de 2,2% e 0,8% respectivamente, face ao registado no mês de Janeiro.

Em Termos homólogos, em Fevereiro de 2024, a taxa de variação homóloga do índice de preços das exportações fixou-se em 17,5%. Comparativamente ao mês de Fevereiro de 2023, os índices subjacente e volátil na exportação aumentaram 21,0% e 7,4%, respectivamente.

Referente ao Índice de Termos de Troca (ITT), no mês de Fevereiro de 2024, situou-se em 95,9, registando-se um aumento de 1,4%, comparado ao mês de Janeiro. Em termos homólogos, o ITT fixou-se em 9,3%.