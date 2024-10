​Ilhas de Santiago, São Vicente e Sal lideram maior peso médio na estrutura do PIB nacional de 2015 a 2021

De acordo com os resultados das Contas Nacionais, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou hoje que as ilhas de Santiago, São Vicente e Sal, apresentaram maior peso médio na estrutura do Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde de 2015 a 2021.

Segundo o INE, a ilha de Santiago destacou-se com 52,9%, seguida de São Vicente com 18,5% e Sal com 10,5%. No outro extremo, as ilhas de São Nicolau, Maio e Brava apresentaram os menores pesos no PIB, com 1,9%, 1,2% e 0,8%, respectivamente.

No ano de 2021, todas as ilhas registaram variações positivas no PIB em comparação com 2020, excepto Boa Vista, que apresentou uma queda de 34,0%. A ilha da Brava liderou o crescimento com uma variação de 21,5%, seguida de São Nicolau com 19,0%, Fogo com 15,8%, Sal com 13,1%, Santo Antão com 12,4% e Santiago com 10,9%.

Santiago, São Vicente e Sal tiveram as maiores contribuições na variação do PIB em 2021, com 5,9 pontos percentuais (p.p.), 1,1 p.p. e 1,0 p.p., respectivamente. Já Boa Vista teve uma contribuição negativa de 1,6 p.p.

Em termos absolutos, Santiago continua a liderar com um valor de 106.672 milhões de escudos, seguida de São Vicente (35.165 milhões), Sal (15.613 milhões), Santo Antão (11.615 milhões) e Fogo (8.474 milhões). As ilhas com menor contribuição foram Maio (2.232 milhões), Brava (1.825 milhões) e São Nicolau (4.361 milhões).

Os resultados apresentados pelo INE apontaram que a Ilha de Santiago manteve-se como a ilha com maior peso no PIB em 2021, com 55,8%, enquanto São Vicente e Sal registaram 18,4% e 8,2%, respectivamente. A ilha do Maio e a ilha da Brava apresentaram os menores pesos, com 1,2% e 1,0%.

O PIB per capita de Cabo Verde também apresentou uma evolução, passando de 353.883 escudos em 2015 para 379.408 escudos em 2021. As ilhas de Sal, São Vicente e Boa Vista registaram os maiores PIB per capita, enquanto Fogo, Santo Antão e Brava apresentaram os menores valores.