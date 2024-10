​PIB com crescimento de 8,5% no 2º trimestre de 2024

De acordo com as Contas Nacionais Trimestrais, divulgadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no segundo trimestre de 2024 o Produto Interno Bruto (PIB) de Cabo Verde registou um crescimento de 8,5% em termos reais, comparado com o mesmo período de 2023. Esta taxa é inferior em 2,4 pontos percentuais (p.p.) à verificada no primeiro trimestre de 2024.

Segundo o INE, do lado da oferta, o Valor Acrescentado Bruto (VAB) a preços de base apresentou uma evolução homóloga positiva de 8,8%. Entre os sectores de maior destaque estão Alojamento e restauração, com um aumento de 33,2%, Comércio e reparação, que cresceu 13,7%, e Transporte e armazenagem, com uma variação positiva de 15,4%. Estes sectores contribuíram para o crescimento do PIB com 1,7 p.p., 1,4 p.p. e 1,5 p.p., respectivamente.

O VAB do ramo da Agricultura registou um aumento de 5,2% no segundo trimestre de 2024, contribuindo com 0,1 p.p. para o crescimento total do PIB. O VAB das Indústrias Transformadoras apresentou um crescimento de 10,3%, contribuindo positivamente com 0,5 p.p., embora esta taxa tenha sido inferior aos 13,2% registados no primeiro trimestre de 2024. Em contrapartida, o VAB do ramo da Construção registou uma diminuição de 5,3%, resultando numa contribuição negativa de 0,2 p.p. para o PIB.

Do lado das despesas, o crescimento de 8,5% do PIB foi impulsionado por um aumento no Consumo Final, que apresentou uma variação homóloga positiva de 6,1% no segundo trimestre de 2024. O consumo privado aumentou 5,3%, uma desaceleração em relação aos 8,7% registados no primeiro trimestre. Já o consumo público teve um crescimento de 9,0%, revertendo a queda de 0,5% no trimestre anterior.

O investimento no segundo trimestre de 2024 registou uma variação homóloga negativa de -3,0%, uma melhoria significativa face à contracção de -30,1% observada no primeiro trimestre.

As exportações de bens e serviços aumentaram 8,0% em volume, acelerando em relação aos 3,7% do trimestre anterior. As exportações de bens cresceram 6,1%, após uma queda de 6,5% no primeiro trimestre, enquanto as exportações de serviços registaram uma variação positiva de 8,4%, acima dos 7,7% registados no primeiro trimestre.

Por outro lado, as Importações de Bens e Serviços, em volume, diminuíram 0,9% em termos homólogos (-14,2% no trimestre anterior), observando-se uma diminuição nas duas componentes, com variações negativas de 0,8% nas importações de bens (-15,5% no 1º trimestre) e de 0,6% nas de serviços (-8,9% no trimestre anterior).

No âmbito da política de revisão das contas trimestrais, a taxa de crescimento do PIB em 2023 foi ajustada de 5,1% para 5,5%. O Valor Acrescentado Bruto a preços de base aumentou 5,4% em volume em 2023, impulsionado por actividades como Indústria transformadora, Transporte e armazenagem, Alojamento e restauração, Actividades de informação e comunicação e Administração pública.

Na óptica da despesa, o crescimento do PIB em 2023 resultou, essencialmente, do aumento das despesas de consumo privado e público.